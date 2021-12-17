В Швеции приговорили мужчину за угрозы в адрес министра обороны
Стокгольм, 17 декабря, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В своих социальных сетях несколько месяцев назад гражданин Швеции опубликовал фотографии себя и министра обороны Петера Хульквиста. На фото пользователь соцсети держал в руке игрушечный пистолет, нацеленный на главу оборонного ведомства. 17 декабря окружной суд Стокгольма постановил, что фотографии угрожали личной безопасности министра и призвал мужчину виновным, передает телеканал SVT.
На сайте суда сообщается, что угроза носила такой характер, что «можно было ожидать, что Петер Хультквист будет серьезно опасаться за свою личную безопасность».
В ходе процесса мужчина утверждал, что у него небо злого умысла. Однако суд посчитал иначе.
Суд постановил, что обвиняемый должен выплатить компенсацию министру обороны. Поскольку у осужденного нет официального дохода, размер ежедневного штрафа будет минимально возможным, а общая сумма составит 3500 шведских крон (порядка 350 евро).