Екатеринбург, 17 декабря, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявили еще 629 случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 декабря сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе по-прежнему происходит снижение числа заболевших ковидом. Днем ранее было зафиксировано 632 случая.

С начала пандемии в регионе выявили уже 190 617 носителей коронавируса. От COVID-19 оправились 164 666 свердловчан. По причине коронавирусной инфекции скончались 8989 человек.