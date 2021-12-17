Москва, 17 декабря, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Россия подойдёт к концу 2022 года с инфляцией в 4−4,5% в годовом выражении. Об этом говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров 17 декабря.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

В регуляторе отметили, что проводят денежно-кредитную политику, направленную на ограничение риска более значительного и продолжительного отклонения инфляции вверх от цели и на возвращение годовой инфляции к 4%.

«В базовом сценарии годовая инфляция снизится до 4,0−4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%», — указали в ЦБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Банк России объявил о повышении ключевой ставки на один процентный пункт — с 7,5% до 8,5%. Такое повышение предпринято седьмой раз подряд.

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