Зальцбург, Австрия, 17 декабря, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Команда «Формулы-1» «Ред Булл» рассчитывает на продление контракта с нидерландским пилотом Максом Ферстаппеном, ставшим чемпионом мира в 2021 году. Об этом 17 декабря сообщает Motosport.

Morio Макс Ферстаппен

Отмечается, что переговоры между командой и гонщиком могут начаться в ближайшее время.

По словам спортивного консультанта «Ред Булла» Хельмута Марко, для начала переговоров будет организована беседа с менеджером гонщика Раймондом Вермюленом.

Напомним, Ферстаппен стал чемпионом «Формулы-1» сезона-2021. В финальной гонке он на последнем круге опередил британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

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