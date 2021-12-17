Ереван, 17 декабря, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 7069 исследований на коронавирус, из которых 193 дали положительный результат. Об этом 17 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 343 350 носителей коронавируса. Из них 327 539 справились с инфекцией, в том числе 510 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 6437 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9374 пациентов с COVID-19, в том числе 13 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 7571 тестов на коронавирус 180 были с положительным результатом. 470 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 19 пациентов с COVID-19.