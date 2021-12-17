Ростов-на-Дону, 17 декабря, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Директор транспорта Ростова-на-Дону Христофор Ермашов подал заявление на увольнение. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 17 декабря.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Ростовская мэрия

«[Глава администрации Ростова-на-Дону] Алексей Логвиненко принял отставку директора департамента транспорта Христофора Ермашова», — сказано в сообщении.

С 18 декабря исполнять обязанности руководителя департамента будет заместитель сити-менеджера по транспорту и дорожному строительству Дмитрий Симков.

ИА REGNUM напоминает, что Ермашов был назначен главой департамента транспорта города в феврале 2019 года. До этого он уже имел опыт работы в городской администрации. На руководящем посту Ермашов сменил Сергея Саенко, отставку которого потребовали горожане.

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