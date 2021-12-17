Ярославль, 17 декабря, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В Ярославле АО «ПАТП-1» города Ярославля выплатит пострадавшей в ДТП пассажирке автобуса 200 тысяч по решению суда. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Последствия ДТП в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла на Московском проспекте в Ярославле 24 января 2020 года. В ходе столкновения 1 пассажир погиб, еще 24 человека обратились за помощью медиков. Уголовное дело в отношении водителя одного из автобусов было закрыто. В момент ДТП ему стало плохо с сердцем, и 62-летний мужчина не мог контролировать свои действия по управлению транспортным средством.

Читайте также: Взбесившийся автобус: появилось видео жуткой аварии в Ярославле

Иск к городскому транспортному предприятию подали сразу несколько человек. Так сын погибшего пассажира отсудил и ПАТП-1 600 тысяч моральной компенсации.

Читайте также: К автотранспортному предприятию Ярославля предъявили иск на 10 млн рублей

Подала иск и пассажирка, получившая при столкновении травмы лица. После выздоровления на лице у неё остался шрам, по словам медиком избавиться от него можно только хирургическим путём. Женщина обратилась в суд с иском о компенсации за «обезображенное лицо». Моральный вред она оценила в сумме 500 тысяч рублей.

По итогу разбирательства суд пришёл к выводу, что лицо пострадавшей не было обезображено, а значит причинён легкий ущерб здоровью и назначил компенсацию в размере 150 тысяч. После обжалования, областной суд также принял сторону девушки, но и там не согласились с тем, что тяжкого вреда здоровью не было. Сумма выплаты увеличилась до 200 тысяч рублей.

В решении районного суда о водителе сказано, что он не может быть привлечён к уголовной ответственности в виду того, что в момент аварии у него могло иметь место временное психическое расстройство. В связи с этим дело и было закрыто.