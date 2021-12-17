Минеральные Воды, Ставропольский край, , 15:25 — REGNUM В Ставропольском крае передано в суд уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств. В совершении преступления обвиняются двое организаторов подпольного производства, созданного в частном арендованном доме в Минераловодском городском округе, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

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Преступной деятельностью занималась целая группа, в которой были распределены роли. «Химики» производили наркотическое средство «мефедрон», а «курьеры» распространяли его.

Создал подпольную структуру неизвестный, который приобрел прекурсоры и специальное оборудование для лаборатории. Все это было обнаружено в ходе обысков вместе с уже готовыми расфасованными синтетическими наркотиками. Из изъятого количества прекурсоров можно было изготовить до трех килограммов наркотического средства.

Сбыт готового зелья планировалось организовать посредством закладок на территории Кавминвод. Однако деятельность наркодилеров пресекли сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время под суд отправятся двое участников группы, а организатор и другие члены банды устанавливаются.