Москва, , 15:25 — REGNUM Евросоюз продлил экономические санкции против России ещё на полгода. Не исключено, что санкционный режим по отношению к России усилится, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Флаг ЕС

«Европейские ограничительные меры были введены против России в 2014 году в связи с событиями на Украине, и после этого продлеваются каждые полгода.

Санкции ограничивают доступ некоторых российских банков и компаний к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС, запрещают импорт, экспорт или передачу материалов оборонного назначения.

Также санкции устанавливают запрет на товары двойного назначения, а также ограничивают доступ к отдельным технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

В текущих условиях, когда США требуют от Евросоюза введения ограничений для российской энергетики и банковской сферы, ожидать иного решения не приходится.

Вполне вероятно, санкционный режим по отношению к России в ближайшие месяцы усилится», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Европейского Союза (ЕС) на саммите в Брюсселе приняли решение о продлении на очередные полгода экономические секторальные санкции против России.