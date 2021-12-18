Москва, , 02:23 — REGNUM Законом о создании «Роскадастра» создается еще один монстр. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ).

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«Этим законопроектом мы создаем еще одного монстра и определяем его на кормление из федерального бюджета, — отметила Останина. — Мало того, что мы пренебрегли нормами Гражданского кодекса и объединили несколько институтов в разной юридической формой собственности (два государственных бюджетных учреждения, два акционерных общества), как минимум еще два аргумента заставляют меня обратить внимание на то, чтобы внести определенность».

Первый аргумент — финансовый, отметила парламентарий.

«Ежегодно, мы уже определили в бюджете, 50 млрд рублей. Парламентского контроля нет. И второе, это все-таки социально значимый закон. Это, по сути, первый шаг для создания нового «Газпрома», нового РАО ЕЭС», — полагает Останина.

Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о создании публично-правовой компании «Роскадастр». Компания создается на базе ФГБУ «ФКП Росреестра», ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», АО «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», АО «Роскартография».

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