17 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили рост цен на газ в Европе до отметки в $1700 за тысячу кубометров.

Тимур Кондратьев, , 16:08 — REGNUM Данные лондонской биржи ICE, согласно которым стоимость фьючерсов на европейском газовом рынке превзошла отметку в $1700 за тысячу кубометров, вызвали бурный интерес со стороны интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 17 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Жан Ипполит Фландрен. Юноша, сидящий на берегу моря (фрагмент). 1836

"Прекрасно. Вот у Европы есть шанс попробовать ограничение на поставки недемократического газа из России. Мыться скоро будут, как их недалёкие предки, — по весне», — пишет Александр Я.

Многие пользователи пришли к выводу, что Европа сама загнала себя в энергетический капкан, и Россию здесь винить ни у кого уже просто не получается.

«Вот так цены. И заметьте, что Россия в этой истории вообще ни при чём. Сами же европейцы пытаются нажиться на своих людях», — отмечает Арина Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что Европа уже который год занимается мазохизмом и постоянно вставляет палки в колёса экономическим взаимоотношениям с Российской Федерацией, что не могло не отразиться негативно на европейском рынке газа.

«Это результат ошибочной энергетической политики Запада, поэтому они получили такой результат. За что боролись, на то и напоролись, как говорится», — указывает Аркадий Л.

Газ

Часть людей полагает, что запуск «Северного потока — 2» мог бы позитивно повлиять на стоимость голубого топлива в Европе, но та же Германия постоянно откладывает этот вопрос.

«Видимо, это из-за решения Германии запустить «Северный поток — 2» не раньше, чем никогда, с последующим переносом на никогда. Ведь не для того клали ветку трубопровода по дну, чтобы её использовать, верно? На месте президента России я бы на законодательном уровне ввёл запрет на заключение любых контрактов со странами ЕС, т. к. они никогда не могут выполнить часть своих договорённостей», — написал Геннадий К.

Ряд пользователей указывает на то, что российская сторона в данной ситуации ничего не теряет, а, скорее, наоборот, снимает сливки с неадекватно высоких цен на газ в Европе.

«Забавно, но получается, что в принципе «Северный поток — 2» можно уже разбирать, он успел окупиться из-за дурости европейцев», — считает Евгений З.

Отдельные комментаторы отмечают, что чем больше Европа упорствует с сертификацией «Северного потока — 2», тем больше наполняется российский бюджет. В связи с этим граждане призывают европейских политиков не сходить с назначенного курса и продолжать заниматься ухудшением отношений с Российской Федерацией.

Трубы для газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«Расти, расти, стоимость газа! Пусть европейцы покупают его по таким заоблачным ценам. В Европе одно понять не могут — Газпром уже трижды наварился на продаже такого газа, «Северный поток — 2» теперь даже и запускать не надо. Единственное, что нужно, так это снизить цены на всё внутри России, да и зарплату всем российским гражданам поднять. И тогда мы все заживём. И пускай дальше не сертифицируют СП-2. Чем дольше не будут сертифицировать трубу, тем больше Газпром заработает на европейских ценах и тем больше денег пойдёт в российский бюджет», — предполагает Вячеслав К.

Напомним, 16 декабря стали известны данные лондонской биржи ICE, согласно которым стоимость фьючерсов на европейском газовом рынке превзошла отметку в $1700 за тысячу кубометров.