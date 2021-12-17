Самара, , 15:26 — REGNUM Новые контейнеры для раздельного сбора мусора установят в Самаре в 2022 году. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

Раздельный сбор мусора Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сообщается, что в 2021 году для города в рамках реализации нацпроекта «Экология» было закуплено 1203 металлических сетчатых контейнера для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

«С 2019 года ведется планомерная подготовка к внедрению практики по раздельному сбору мусора. Ранее была отремонтирована 491 муниципальная контейнерная площадка, и для их оснащения приобрели 2062 евроконтейнера для общего сбора. В следующем году будут размещены и новые — в них можно хранить так называемый сухой мусор, например, пластик, стекло и бумагу», — приводит пресс-служба слова заместителя руководителя управления охраны окружающей среды департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самара Евгении Рябовой.

Предполагается, что раздельный сбор будет способствовать не допущению увеличения полигонов для складирования отходов и благоприятно скажется на состоянии воздуха, почвы и воды.

«Большую часть отходов нужно перерабатывать, а не захоранивать. Для этого и нужен раздельный сбор. Новые контейнеры будут постепенно установлены на отремонтированных контейнерных площадках домов, в дополнение по схеме один к двум. То есть на каждые два контейнера общего сбора мусора придется один дополнительный — для раздельного», — пояснила Рябова.

Сообщается, что в настоящее время к сортировке стали пригодны не только стекло, картон, пластик и бумага, но и старая бытовая техника.