Москва, 17 декабря, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Ускорение инфляции в России за минувшие два месяца связано с целым рядом факторов как временного, так и устойчивого характера. Об этом 17 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Её ускорение в октябре и ноябре было связано как с временными, так и с устойчивыми факторами. К временным можно отнести и сдвиг сроков уборки урожая, и значительный рост цен на новогодние поездки за рубеж, и сохраняющийся дефицит на рынке автомобилей из-за проблем с комплектующими и рядом других ограничений на стороне предложения», — заявила Набиуллина.