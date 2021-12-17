Ижевск, 17 декабря, 2021, 15:22 — ИА Регнум. На прямую линию главы Удмуртии Александра Бречалова, которая прошла 17 декабря, поступило около 5 тыс. обращений. В рамках эфира было рассмотрено около 50 вопросов. Бречалов заверил, что все поступившие обращения будут отработаны.

Vk.com/a.brechalov Глава Удмуртии Александр Бречалов

«Хочу поблагодарить вас, друзья. Это был очень классный опыт… Благодарю за вопросы, предложения и активную позицию. Продолжаем работать», — отметил Бречалов.

Он пообещал, что по итогам прямой линии дал ряд поручений, выполнение которых будет контролировать лично.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года глава Удмуртии получил около 153 тыс. обращений в социальных сетях, также поступило около 21 тыс. официальных обращений. Бречалов отметил, что с момента начала его работы в республике требования о взаимодействии с жителями посредством соцсетей было обязательным. В 2017 году глава Удмуртии получил лишь 622 обращения в соцсетях, около 13 тыс. — официальных.

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