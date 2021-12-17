Вашингтон, 17 декабря, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Представители бренда велотренажёров Peloton удалили рекламный видеоролик, в котором снялся американский актёр Крис Нот. Об этом 17 декабря пишет The Hollywood Repoorter.

Скриншот с YouTube Крис Нот

Удаление рекламы связано с обвинениями в изнасилованиях в адрес актёра. «К каждому обвинению в сексуальном посягательстве следует относиться серьёзно. Мы не знали об этих обвинениях, когда показали Криса Нота в своём ответном ролике на перезагрузку сериала от HBO. До того момента, как мы узнаем больше, мы прекратили продвижение этого видео и заархивировали соответствующие сообщения в социальных сетях», — объяснил представитель компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, две женщины обвинили Криса Нота в изнасиловании — инциденты якобы произошли в 2004 и 2015 годах. Сам актёр обвинения опроверг, назвав их «категорически ложными».