Москва, , 15:20 — REGNUM Продление Евросоюзом санкций, направленных против российского государства, постепенно превращается в достаточно формальный традиционный ритуал, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Неэффективность используемых нашими западными партнерами (они же оппоненты) мер воздействия на Россию, достаточно очевидна, в том числе и самим же функционеров ЕС.

Для руководителей европейских стран ясно, что использование более существенных способов влияния на Россию (как то, отключение от системы банковских платежей или ограничение валютно-обменных операций), бумерангом ударит по собственным экономикам, не нарушив политической и экономической целостности российского государства.

Даже независимо от переживаемого в данный момент Старым Светом острейшего топливного кризиса, значимость для европейской энергосистемы поставок энергоносителей из России слишком велика. Не говоря уже о том, что текущий дефицит на всех сырьевых и продовольственных рынках лишь укрепляет эту зависимость.

Происходящее в Евросоюзе яркий пример того, насколько иной раз политика может оторваться от экономических реалий. Неадекватность проводимого в отношении нашей страны политического курса, видимо, очевидна наиболее здравомыслящим деятелям ЕС, что нарушает единство Евросоюза.

Среди «оппортунистов», занимающих умеренную позицию, ведущие страны Европы: Германия, Франция, Италия. Таким образом, продление санкций в отношении России, скорее «реверанс» в адрес заокеанскому партнеру Евросоюза, чем реально действенная мера.

Конечно, нельзя отрицать, негативного влияния «трудной дружбы» с Евросоюзом, на нашу экономику. Запрет на продажу передовых технологий, связанных с добычей энергоресурсов, затрудняет освоение труднодоступных месторождений.

Эмбарго на ввоз в нашу страну европейских товаров, существенно снизил уровень конкуренции на внутреннем рынке, провоцируя рост цен и снижение качества производимой продукции.

Да и дешевые западные кредиты, нам бы не помешали: не пришлось бы в полном объеме финансировать за счет бюджета модернизацию производственной базы страны. Однако, несмотря на эти «неудобства» российское общество продемонстрировало устойчивость и самодостаточность.

Важным представляется то обстоятельство, что налагаемые на Россию ограничения, не являются проявлением каких либо существенных экономических противоречий. Санкции отражают чисто политического противостояние:

России, последовательно осуществляющей независимую внутреннюю и внешнюю политику и сил, претендующих на абсолютное доминирование (политическое, экономическое, военное) на международной арене.

В этом смысле, несмотря на все текущие сложности, базовые взаимосвязи нашей страны с европейскими партнерами, основанные на экономической взаимозависимости, останутся стабильны. Это, в свою очередь, закладывает фундамент (пусть и в долгосрочной перспективе) нормализации отношений на всех уровнях», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры всех 27 стран Европейского Союза (ЕС) на саммите в Брюсселе приняли решение о продлении на очередные полгода экономические секторальные санкции против России.

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