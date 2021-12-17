Прага, 17 декабря 2021, 15:19 — REGNUM Еврокомиссия до конца текущего года признает, что атом и природный газ являются экологически чистыми источниками получения энергии, заявил и.о. премьер-министра Чехии Андрей Бабич.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы государств и правительств стран Евросоюза не пришли к единому решению энергетического кризиса из-за разногласий, возникших во время саммита ЕС в Брюсселе.
Читайте также: В Евросоюзе отложили решение энергокризиса до следующего саммита