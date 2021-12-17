Прага, , 15:19 — REGNUM Еврокомиссия до конца текущего года признает, что атом и природный газ являются экологически чистыми источниками получения энергии, заявил и.о. премьер-министра Чехии Андрей Бабич.

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«Председатель Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен) пообещала, что до конца текущего года ЕК реализует акт, которым подтвердит, что атом и газ являются (экологически чистыми) источниками энергии с низкими эмиссионными выбросами», — сказал он на пресс-конференции, подводя итоги работы чешского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы государств и правительств стран Евросоюза не пришли к единому решению энергетического кризиса из-за разногласий, возникших во время саммита ЕС в Брюсселе.

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