Тбилиси, 17 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В Грузии вечером 17 декабря будет разрешено возобновить работу ночным клубам. Об этом сообщила соосновательница тбилисского клуба «Басиани» Наджа Орашвили в соцсети Facebook.

Ministry of Sound Group Limited Ночной клуб

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«Спасибо всем, кто верно и твердо защищал главное достижение клубной культуры — идею безопасного пространства, в котором забота и обмен знаниями являются фундаментальным принципом», — написала Орашвили.

Она отметила, что ночным клубам в Грузии из-за мер профилактики эпидемии короанвируса не разрешали работать в течение почти двух лет. Орашвили надеется, что больше такого не будет.

Стоит отметить, что клубы в Грузии смогут работать с ограничениями. Посещать их разрешается только тем, у кого есть ковид-паспорт или замещающий его QR-код. Также руководство клубов может разрешить входить тем, кто недавно сдал ПЦР-тест.