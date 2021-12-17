София, 17 декабря, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Официальная София располагает необходимыми дипломатическими ресурсами для участия в международных переговорах по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом в Брюсселе на встрече с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков, передает Болгарское телевидение.

Флаг Болгарии

По словам Петкова, в настоящее время Болгария поддерживает тесные отношения со всеми участниками Трехсторонней контактной группы и имеет «собственный взгляд на решение донбасской проблемы».

«Мы заинтересованы в том, чтобы на украинской территории восстановился прочный мир, и готовы всецело способствовать данному процессу», — отметил, в частности, он.

В то же время болгарский премьер не исключил возможности выделения Украине военной помощи в рамках структур НАТО.

Напомним, Петков прибыл 17 декабря в Бельгию с первым в своей новой должности рабочим визитом. В Брюсселе руководитель болгарского правительства проведет консультации с западными дипломатами и экономистами, а также представит планы Софии по расширению ЕС и программу борьбы с коронавирусом COVID-19.