Богота, 17 декабря, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Президент Эквадора Гильермо Лассо встретится 17 декабря со своим колумбийским коллегой Иваном Дуке в Боготе. Об этом сообщает информационное агентство Prensa Latina.

(сс) Equipo de Fotografía. Asamblea Nacional Гильермо Лассо

Главы государств примут участие в десятом заседании двустороннего кабинета и рассмотрят сотрудничество в областях безопасности, обороны, инфраструктуры, связи, экономики, коммерции, а также в экологических, социальных и культурных вопросах. Двусторонний кабинет Эквадора и Колумбии был учрежден в 2012 году как высшая инстанция двусторонних отношений и политической координации.

Лассо будет сопровождать министр иностранных дел Маурисио Монтальво. Стороны планируют подписать Картахенский план действий, направленный на содействие социальной интеграции, экономическому развития, а также на укрепление безопасности и улучшение среды обитания.