Курган, 17 декабря, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки обнаружено 173 новых случаев заражения коронавирусом, из них 91 зарегистрирован в Кургане. Об этом 17 декабря сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 175 случаев.

С начала пандемии в Курганской области на 17 декабря подтвердили 48 449 случаев заражения коронавирусом, вылечились 39 648 курганцев, скончались 954 человека (трое за последние сутки).