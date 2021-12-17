В Коми за сутки скончались 14 ковид-пациентов
Сыктывкар, 17 декабря, 2021, 15:18 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми от коронавирусной инфекции скончались 14 человек. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 2494 человек, сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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По данным штаба, 16 декабря в регионе было выявлено 235 случаев заболевания COVID-19. На лечении находится 6401 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми разрешили родителям дошкольников посетить новогодние утренники.