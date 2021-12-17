Москва, 17 декабря 2021, 15:18 — REGNUM Изменение ключевой ставки Банка России не влияет на экономический рост РФ, так как в стране сложился «чудовищный инвестиционный климат». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков.
«К сожалению, мы видим, что изменение ключевой ставки не влияет на экономический рост, — сказал Солодков. — Когда она снижалась, деньги становились дешевле — инвестиции у нас не появлялись. По той просто причине, что в стране чудовищный инвестиционный климат. У нас любого инвестора могут посадить — как по судебному решению, так и без такового. Поэтому снижение ставки не играло в пользу увеличения инвестиций. Сейчас у нас рост ставки. ЦБ РФ пытается остановить инфляцию, и очевидно, он сможет ее остановить за счет того, что высушит экономику. То есть изымет из нее деньги. А хорошо это или плохо? В сложившейся ситуации — нейтрально. Потому что есть у нас дешевые деньги, или их нет — чтобы делать инвестиции и развивать бизнес, надо быть не знаю кем в таких условиях».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее решение Банка России повысить ключевую ставку раскритиковал экономист Александр Бузгалин.
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