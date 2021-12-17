Москва, , 15:18 — REGNUM Изменение ключевой ставки Банка России не влияет на экономический рост РФ, так как в стране сложился «чудовищный инвестиционный климат». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков.

Банк России C-ib.ru

«К сожалению, мы видим, что изменение ключевой ставки не влияет на экономический рост, — сказал Солодков. — Когда она снижалась, деньги становились дешевле — инвестиции у нас не появлялись. По той просто причине, что в стране чудовищный инвестиционный климат. У нас любого инвестора могут посадить — как по судебному решению, так и без такового. Поэтому снижение ставки не играло в пользу увеличения инвестиций. Сейчас у нас рост ставки. ЦБ РФ пытается остановить инфляцию, и очевидно, он сможет ее остановить за счет того, что высушит экономику. То есть изымет из нее деньги. А хорошо это или плохо? В сложившейся ситуации — нейтрально. Потому что есть у нас дешевые деньги, или их нет — чтобы делать инвестиции и развивать бизнес, надо быть не знаю кем в таких условиях».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее решение Банка России повысить ключевую ставку раскритиковал экономист Александр Бузгалин.

Читайте ранее в этом сюжете: Повышение ключевой ставки ЦБ РФ создаст проблемы для инвестиций – прогноз