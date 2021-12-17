Киев, , 15:26 — REGNUM Более 600 тыс. человек покинули Украину с начала 2021 года, сообщает 17 декабря украинский сервис мониторинга «Опендатабот».

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По данным ресурса, который оперирует государственными данными из основных публичных реестров, в первой половине 2010-х годов из страны каждый год уезжали примерно 500 тыс. человек. После 2014 года это число заметно снизилось, при этом в 2020 году вернулось на 80 тыс. больше людей, чем выехало.

«За 10 месяцев 2021 года страну покинули и всё ещё не въехали свыше 600 тыс. украинцев. Это самый большой показатель за последние 11 лет», — говорится в сообщении.

За 2011−2020 годах в страну не вернулись в целом 2,6 млн граждан. Если в декабре украинцы массово не прибудут домой, за 11 лет отток превысит 3,3 млн человек.

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