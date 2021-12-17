Таллин, , 15:15 — REGNUM

Инфляция Picserver.org

Резко ускорившийся рост инфляции за последние месяцы стал неприятным сюрпризом, вынуждающим банки стран Евросоюза менять свои привычные планы. Об этом президент Банка Эстонии Мадис Мюллер сообщил порталу гостелерадиовещания страны ERR.

Он напомнил, что в ноябре 2021 года потребительские цены выросли в Эстонии на 8,8%, а в еврозоне — на 4,9%. Почти половину роста цен обусловило удорожание энергии, но один за другим дорожают также товары и услуги.

«Ясно, что такое быстрое повышение стоимости электроэнергии не продлится долго, и мы, вероятно, близки к общему замедлению роста цен. Также разумно предположить, что со смягчением влияния пандемии и адаптацией предприятий будет меньше проблем с поставками, обусловившими рост цен на многие товары», — отметил Мюллер.

Согласно свежему прогнозу, в 2022 году потребительские цены вырастут в еврозоне на 3,2%, превысив установленную в течение года центробанком цель на уровне двух процентов. Далее в течение двух последующих лет рост цен замедлится до уровня в два процента.

Мюллер сообщил, что одним из возможных действий банков еврозоны в новых обстоятельствах может стать увеличение кредитной ставки Euribor. Кредитополучателям Эстонии стоит помнить, что отрицательные процентные ставки Euribor не будут действовать вечно. Поэтому он заранее призвал их разумно оценить свои возможности возврата ссуды в условиях значительного повышения процентных ставок.

Изменение инфляционных перспектив требует смены курса денежно-кредитной политики, добавил он.

С этой целью к марту 2022 года Банк Эстонии завершит экстренную программу покупки облигаций (PEPP), запущенную для смягчения последствий пандемии, и уже в первый месяц 2022 года сократит дополнительную поддержку экономики.

Центробанк не может слишком резко менять свой курс, поэтому весной он временно увеличит объемы программы покупки активов (APP).