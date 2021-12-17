Джон Доу, 17 декабря 2021, 16:07 — REGNUM Конфликт между двумя крупнейшими политическими фракциями Палестины — партией ФАТХ и движением ХАМАС — продолжается с 2007 года. За это время стороны несколько раз договаривались о мире, нарушали мир и снова мирились. Однако в последнее время внутрипалестинские отношения в очередной раз резко обострились.
У двух палестинских фракций чисто географически отсутствует возможность для продолжения конфликта. Территории под условным контролем ФАТХ — это район Западного берега реки Иордан, в то время как ХАМАС взяло под контроль Сектор Газа. Однако в последние годы число сторонников ХАМАС за пределами Газы постоянно растёт. После того как в мае 2021 года именно ХАМАС принял решение атаковать Израиль в ответ на агрессию против мечети аль-Акса, многие палестинцы за пределами Сектора Газа сочли группировку единственным защитником своих прав. Тем более, что ФАТХ, являющая правящей партией в правительстве Палестины, никак не воспрепятствовала действиям израильских властей и даже отговаривала палестинцев от участия в протестах.
Руководители ХАМАС неоднократно обвиняли власти Палестинской автономии в сотрудничестве с Израилем и предательстве дела освобождения оккупированных территорий. Конфликты между сторонниками двух партий происходят в Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан. А с недавнего времени — в лагерях палестинских беженцев в Ливане.
Ночью 10 декабря на территории лагеря беженцев «Бурдж-аш-Шимали» в южном Ливане прогремел взрыв. Первоначально сообщалось, что взорвался склад боеприпасов, устроенный ХАМАС на территории местного госпиталя. Позднее в командовании группировки сообщили, что на территории госпиталя вспыхнул пожар, который перекинулся на склад, где хранились баллоны со сжатым кислородом.
13 декабря в «Бурдж-аш-Шимали» были запланированы похороны члена группировки ХАМАС, который погиб в результате взрыва. Накануне сторонники группировки вышли на улицы лагеря с флагами ХАМАС, скандируя речёвки против Израиля и властей Палестинской автономии. Когда похоронная процессия достигла кладбища, по ней открыли огонь сторонники ФАТХ.
Инцидент привёл к тому, что в руководстве ХАМАС объявили о полном разрыве всех соглашений с конкурирующей партией. Пока что стороны воздерживаются от открытых военных действий, однако ряд СМИ считает, что ХАМАС вполне может организовать покушение на руководство палестинской автономии.
Израильская пресса отзывается об инциденте с нескрываемой иронией, поскольку раскол между двумя партиями наглядно демонстрирует «неспособность» палестинцев к созданию собственного государства. Однако у этой ситуации есть и обратная сторона.
В ходе недавней встречи лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса и президента Алжира Абдельазиза Теббуна, алжирская сторона предложила провести на своей территории встречу всех палестинских фракций. И ХАМАС, и ФАТХ дали своё согласие на участие, равно как «Палестинский исламский джихад» и «Народный фронт освобождения Палестины». Правительство Алжира с самого образования государства активно поддерживало палестинцев в борьбе против Израиля.
Поддерживая палестинцев, власти Алжира преследуют свои личные цели. Таким образом они отвечают Израилю за поддержку оккупации Западной Сахары армией Марокко. Однако недооценивать предстоящую конференцию точно не стоит. В случае, если ФАТХ и ХАМАС удастся найти компромисс, в ближайшем будущем обе партии смогут выступить как единый политический фронт. И в случае любого последующего конфликта между Израилем и палестинцами, последние смогут использовать не только ракеты, но и рычаги политического давления на уровне ООН и других международных организаций.
Однако удастся ли палестинским фракциям преодолеть кризис — покажет будущий саммит в Алжире, конкретная дата которого пока ещё не определена.