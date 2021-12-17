17 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Две крупнейших политических силы Палестины вступили в открытое противостояние друг с другом. Исламистская группировка ХАМАС обвинила международно признанное правительство Палестины, возглавляемое партией ФАТХ, в сотрудничестве с Израилем, США и другими врагами палестинского народа. Своего пика конфликт достиг после того, как сторонники ФАТХ расстреляли похоронную процессию ХАМАС в одном из лагерей палестинских беженцев. Локальный конфликт грозит вылиться в масштабное противостояние.

Джон Доу, , 16:07 — REGNUM Конфликт между двумя крупнейшими политическими фракциями Палестины — партией ФАТХ и движением ХАМАС — продолжается с 2007 года. За это время стороны несколько раз договаривались о мире, нарушали мир и снова мирились. Однако в последнее время внутрипалестинские отношения в очередной раз резко обострились.

ХАМАС Иван Шилов © ИА REGNUM

У двух палестинских фракций чисто географически отсутствует возможность для продолжения конфликта. Территории под условным контролем ФАТХ — это район Западного берега реки Иордан, в то время как ХАМАС взяло под контроль Сектор Газа. Однако в последние годы число сторонников ХАМАС за пределами Газы постоянно растёт. После того как в мае 2021 года именно ХАМАС принял решение атаковать Израиль в ответ на агрессию против мечети аль-Акса, многие палестинцы за пределами Сектора Газа сочли группировку единственным защитником своих прав. Тем более, что ФАТХ, являющая правящей партией в правительстве Палестины, никак не воспрепятствовала действиям израильских властей и даже отговаривала палестинцев от участия в протестах.

Руководители ХАМАС неоднократно обвиняли власти Палестинской автономии в сотрудничестве с Израилем и предательстве дела освобождения оккупированных территорий. Конфликты между сторонниками двух партий происходят в Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан. А с недавнего времени — в лагерях палестинских беженцев в Ливане.

Израильские поселения на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа Beivushtang

Ночью 10 декабря на территории лагеря беженцев «Бурдж-аш-Шимали» в южном Ливане прогремел взрыв. Первоначально сообщалось, что взорвался склад боеприпасов, устроенный ХАМАС на территории местного госпиталя. Позднее в командовании группировки сообщили, что на территории госпиталя вспыхнул пожар, который перекинулся на склад, где хранились баллоны со сжатым кислородом.

13 декабря в «Бурдж-аш-Шимали» были запланированы похороны члена группировки ХАМАС, который погиб в результате взрыва. Накануне сторонники группировки вышли на улицы лагеря с флагами ХАМАС, скандируя речёвки против Израиля и властей Палестинской автономии. Когда похоронная процессия достигла кладбища, по ней открыли огонь сторонники ФАТХ.

Инцидент привёл к тому, что в руководстве ХАМАС объявили о полном разрыве всех соглашений с конкурирующей партией. Пока что стороны воздерживаются от открытых военных действий, однако ряд СМИ считает, что ХАМАС вполне может организовать покушение на руководство палестинской автономии.

Израильская пресса отзывается об инциденте с нескрываемой иронией, поскольку раскол между двумя партиями наглядно демонстрирует «неспособность» палестинцев к созданию собственного государства. Однако у этой ситуации есть и обратная сторона.

В ходе недавней встречи лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса и президента Алжира Абдельазиза Теббуна, алжирская сторона предложила провести на своей территории встречу всех палестинских фракций. И ХАМАС, и ФАТХ дали своё согласие на участие, равно как «Палестинский исламский джихад» и «Народный фронт освобождения Палестины». Правительство Алжира с самого образования государства активно поддерживало палестинцев в борьбе против Израиля.

Палестинцы (сс) Palestine Solidarity Project

Поддерживая палестинцев, власти Алжира преследуют свои личные цели. Таким образом они отвечают Израилю за поддержку оккупации Западной Сахары армией Марокко. Однако недооценивать предстоящую конференцию точно не стоит. В случае, если ФАТХ и ХАМАС удастся найти компромисс, в ближайшем будущем обе партии смогут выступить как единый политический фронт. И в случае любого последующего конфликта между Израилем и палестинцами, последние смогут использовать не только ракеты, но и рычаги политического давления на уровне ООН и других международных организаций.

Однако удастся ли палестинским фракциям преодолеть кризис — покажет будущий саммит в Алжире, конкретная дата которого пока ещё не определена.