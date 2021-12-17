Вашингтон, , 15:13 — REGNUM В онлайн-игре Battlefield 2042 стартовали «бесплатные выходные», уже через месяц после релиза. Об этом 17 декабря сообщает портал DSOGaming.

Battlefield 2042 Скриншот с YouTube

Любой желающий уже сейчас может познакомиться с тем, что собой представляет новый многопользовательский шутер (упор сделан на применение огнестрельного оружия) студии DICE. Акция продлится до 20 декабря 2021 года.

Автор статьи Джон Попандопулос предположил, что EA и DICE приняли решение о запуске бесплатных выходных всего через месяц после релиза Battlefield 2042 из-за того, что хотели, чтобы как можно больше геймеров оценили последнюю версию игры, в которой исправлены многие ошибки.

Для справки: после релиза Battlefield 2042, который состоялся 19 ноября 2021 года, многие геймеры обрушились с критикой на разработчиков. Они обратили внимание, что на момент запуска в игре присутствовало множество существенных проблем. Некоторые также заявили, что им совершенно не понравился подход авторов к реализации многих механик игры.

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