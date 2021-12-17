Москва, , 15:12 — REGNUM Если рост тарифов на мобильную связь и произойдёт, то, скорее всего, увеличение окажется неравномерным, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев

Мобильная связь

«Последнее существенное поднятие цен за услуги сотовой связи в РФ было в 2020 году и тогда составило 10%. А вот в 2021-м году тарифы практически оставались без изменений, и только в ноябре был зафиксирован рост на 1,6% по данным Росстата.

Федеральная антимонопольная служба России заявляет, что не видит экономической обоснованности в повышении цен, так ли это, и чем руководствуются операторы связи?

Дело в том, что доходы компаний упали, а расходы резко выросли, и чтобы компенсировать этот разрыв вынуждены идти на повышение цен.

Конечно, существенным фактором, который нанёс ущерб доходности операторов, стала пандемия COVID-19 и закрытие границ многих стран. Из-за этого услуги международного роуминга, например, резко упали, и не восстановились в объемах даже на уровне 2019 года.

Также растущая популярность и распространение среди абонентов различных приложений мессенджеров и появление в них дополнительных функций (whatsapp, telegram, viber, Zoom Meetings и другие) фактически требуют лишь подключение к интернету, и сделало не нужными такие услуги, например, как смс и поминутные звонки.

Из-за этого у мобильных операторов наблюдается высокий рост трафика. По данным операторов, с 2019 года трафик вырос вдвое, а число новых абонентов минимально.

Это связано с дополнительными затратами операторов на развитие сетей, потому что необходимо поддерживать качество связи и скорости мобильного интернета на уровне, увеличивать количество сотовых вышек, обновлять сети и оборудование. А это большие затраты и повышение расходов.

Также дополнительные расходы связаны с законодательными инициативами государства.

Например, так называемый «закон Яровой». Компании обязали хранить большие объёмы голосового и интернет-трафика своих абонентов, что повлекло за собой создание дата-центров, требующих больших затрат на строительство и обслуживание.

По некоторым оценкам на покупку дополнительного оборудования мобильным операторам придется потратить более 200 миллиардов рублей. А расходы на организацию дата-центров оцениваются примерно в 30 миллиардов рублей.

Также часть мобильных доходов сократится из-за того, что компании обязали предоставлять бесплатный доступ к социальнозначимым ресурсам. Добавим к этому и высокий уровень инфляции в 2021 году — в России более 8%, резко изменяющийся курс национальной валюты, общую неопределенность.

Но просто повысить тарифы напрямую мобильным операторам не так просто. За их действиями пристально следит Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Так, например, в 2020 году Антимонопольная служба обязала оператора Tele2 вернуть цены на тарифы, которые он поднял в среднем на 7−14%.

Поэтому компании сотовой связи идут другим путём. Они делают ранее бесплатные сервисы платными, например, прослушивание музыки в приложениях или просмотр фильмов в онлайн-кинотеатрах.

Другие просто сократили объемы минут и гигабайт интернет пакетов в своих тарифах. Также в этом году были отменены безлимитные интернет-тарифы и опции у большинства операторов. Это не относится к прямому повышению цен, но увеличивает расходы абонентов.

Поэтому рост тарифов если и произойдёт, то, скорее всего, окажется неравномерным. Например, цены на голосовые звонки и смс вряд ли поднимутся, а если и изменятся, то не так сильно. А вот плата за пользование интернетом будет увеличена в первую очередь.

Что же касается общего повышения цен, то меньше всего это затронет тарифы высокой ценовой категории, а вот средняя (500−900 рублей в месяц) подвергнется изменениям больше всего.

Также в 2022 году вероятно вырастут цены на дополнительные услуги операторов, например, на облачное хранение данных и некоторые сервисы, которые раньше были бесплатными», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что мобильные операторы готовы поднять тарифы на связь в России, оно составит от 6% до 10%.

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