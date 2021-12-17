Салехард, , 15:12 — REGNUM Самолёт авиакомпании «Ямал» сообщением Москва — Ноябрьск по технической причине произвёл посадку на запасной аэродром в аэропорту Тюмени. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Самолет авиакомпании «Ямал» Yamal.aero

Инцидент произошёл 17 декабря 2021 года в 15:46 по местному времени (13:46 мск). Причина неисправности устанавливается. На борту воздушного судна находилось 44 пассажира, в том числе двое детей. Пострадавших нет. Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.

Отмечается, что по причине неприбытия данного воздушного судна, из аэропорта Ноябрьска задерживается регулярный рейс авиакомпании «Ямал» сообщением Ноябрьск — Москва (Домодедово).