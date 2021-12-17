Минск, 17 декабря, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Минский городской суд 17 декабря огласил приговор известному русофобствующему блогеру Эдуарду Пальчису: 13 лет колонии общего режима. Процесс проходил в закрытом режиме, что в суде объяснили нежеланием допустить распространения «экстремистских материалов» — именно этим и занимался многие годы, по версии обвинения, снова осужденный националист.

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Судья Пётр Орлов признал Эдурада Пальчиса виновным по четырём статьям Уголовного кодекса Белоруссии: ч.3 ст.130 («экстремизм» в составе группы лиц, по ч.1 этой статьи Пальчис был судим ранее), ч.1 ст.293 («массовые беспорядки»); ч.1 ст.342 («организация действий, грубо нарушающих общественный порядок»); ч.3 ст.361 («причинение вреда национальной безопасности»).

Белорусские националисты, называющие себя «правозащитниками», признали Пальчиса «политзаключённым» — как и в прошлый раз, когда блогера судили за русофобские и порнографические материалы.

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