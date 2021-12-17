Тверь, 17 декабря, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Крупный инвестиционный проект в сфере охоты и рыболовства планируется реализовать в Андреапольском муниципальном округе Тверской области. Вопрос обсуждался 17 декабря на заседании межведомственной комиссии по земельным отношениям при правительстве Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

Губернатор подчеркнул, что оперативное решение вопросов, связанных с реализацией на территории Тверской области инвестиционных проектов, является важной частью работы по обеспечению роста экономики, занятости населения и комплексного развития муниципальных образований Верхневолжья.

На рассмотрение был вынесен проект правил землепользования и застройки Андреапольского муниципального округа применительно к городу Андреаполю, деревне Горицы. Здесь на участках общей площадью 17,7 га компанией «Меридиан» планируется реализовать инвестпроект по строительству охотничье-рыболовной базы с соответствующей инфраструктурой и развитию аквакультуры. Также в планах компании запустить в Андреапольском муниципальном округе производство и заготовку кормов для сельскохозяйственных животных. Реализация столько крупного проекта даст значительные поступления в бюджет муниципалитета, даст новые рабочие места для жителей.