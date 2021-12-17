Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге в 2021 году пресекли преступную деятельность четырех подпольных наркотических лабораторий и двух интернет-магазинов наркотиков. Об этом 17 декабря сообщил губернатор Александр Беглов на заседании Государственного антинаркотического комитета, которое в формате видеоконференции провел министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Нарколаборатория в Ленобласти УФСБ по СПб и Ленобласти

По словам Беглова, также раскрыты и пресечены три контрабандных канала поступления наркотиков с использованием автомобильного транспорта. По 228 статье Уголовного кодекса РФ задержали 15 человек, восемь уголовных дел расследуется. Шесть человек уже осуждено.

Помимо управления ФСБ розыскную и профилактическую работу осуществляют органы таможни и управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области.

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