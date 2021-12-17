Москва, 17 декабря, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Даже в новогодние праздники нужно прислушиваться к рекомендациям о мерах безопасности. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Новогодние праздники — это особый период в жизни каждого человека, каждой семьи. Хочется встретиться с близкими, пообщаться», — заявил Путин.

«Надо, конечно, отмечать. Но надо прислушиваться к рекомендациям и соблюдать их, если мы хотим, чтобы у нас было счастливое будущее», — указал он.