Кострома, 17 декабря, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В Костроме начали устанавливать электронные табло, с помощью которых можно узнать о времени ожидания транспорта. Об этом сообщает городская администрация.

Администрация Костромы Электронное табло

В настоящее время устройства появились на двух остановках, расположенных на площади Конституции в областном центре. Настроить их планируется в ближайшие дни.

На мониторах будут отображаться данные о времени, которое остаётся до прибытия автобуса, троллейбуса или маршрутного такси на остановку. Контролировать обновление информации будет навигационный информационный центр Костромской области.

Появятся ли табло на других остановках, пока не ясно. Решение об этом будет принято по итогам обследования пассажиропотока, которое началось в октябре 2021 года и завершится в марте 2022 года.

Исследование проводится для того, чтобы сделать общественный транспорт в городе более удобным. Подрядчик даст властям рекомендации по созданию новых маршрутов и изменению интервалов движения транспорта. Результаты этой работы лягут в основу долгосрочных контрактов на перевозки пассажиров, которые будут заключены с частными организациями осенью следующего года.