Коломна, Московская область, 17 декабря, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Торжественная церемония открытия стелы «Город трудовой доблести» прошла 17 декабря в подмосковной Коломне. Об этом 17 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

Церемония открытия стелы, которая находится в центре города в Мемориальном парке на улице Октябрьской Революции, состоялась в 12:00.

Композиция монумента состоит из семи частей и напоминает осколки снаряда — в центре размещена 17-метровая стела, вокруг неё шесть гранитных плит. На боковых пилонах изображены исторические рисунки и надписи. Автором проекта стелы стал скульптор-монументалист Денис Сритович.

При это для изготовления монумента был использован гранит Уральского (серый) и Карельского (черный) месторождения, и только на 17-метровую стелу было использовано более 100 тонн гранита. Инициатором установки монумента стало Российское военно-историческое общество.

Напомним, указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» 12 населенным пунктам подписал 20 мая президент России Владимир Путин. Коломна — первый город в Московской области, удостоенный этого звания.