Москва, 17 декабря, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Введение специального приложения для фото и видеофиксации различных жителей России может повлиять на развитие социальной напряжённости при злоупотреблениях со стороны либо особо рьяных граждан, либо со стороны недружественных соседей, либо в связи с возможностью задвоения информации о нарушении из-за несовершенства системы учета поступающих сведений о нарушении в отношении одного и того же транспортного средства (правил ПДД), заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсвета «Деловой России» Владимир Кузнецов.

ИА REGNUM ПДД

«Ведь не исключена ситуация, когда одна и та же машина может быть сфотографирована разными народными инспекторами, либо с разных аккаунтов, с разных ракурсов, либо информация об одном и том же нарушении может быть отправлена разными инспекторами в разное время, что позволит автоматизированной системе расценивать такие факты фиксации как повторное нарушение.

Несомненно, с нарушениями нужно бороться. Неправильно припаркованные автомобили, невоспитанность водителей, выбрасывающих мусор из окон автомобилей — недопустимы.

У правозащитников существует мнение, что такое нововведение может нарушить право гражданина на защиту, так как не дает возможность предоставить пояснения при составлении протокола. Такое нововведение меняет порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях, что повлечет внесение изменений в действующее административное законодательство.

Право на обжалование начисленного штрафа, конечно, остается. Но обжалование уже начисленного штрафа занимает гораздо больше времени и требует привлечения органов судебной власти к рассмотрению такого вопроса.

А при отсутствии каких-либо возражений либо доводов, которые могут быть предоставлены нарушителем при составлении протокола, существенно усложняет сам процесс рассмотрение правомерности взыскания штрафа.

С одной стороны, может привести к формальному рассмотрению, с другой стороны, лишает гражданина денежных средств, которые должны быть уплачены в установленный срок, под угрозой привлечения к ответственности за несвоевременную уплату штрафа, с третьей стороны.

Полагаем, что если начисление штрафа возможно в электронном режиме на основании предоставленной Народными инспекторами информации, необходимо предусмотреть возможность зеркального поведения автовладельца: также в электронном виде до момента вынесения постановления о привлечении к административной ответственности и присуждении штрафа у автовладельца должна быть возможность предоставить возражения либо опровержения.

Возможно, должен быть единый информационный сервис, в котором буду аккумулировать и отражаться сведения, предоставляемые Народными инспекторами, который будет доступен для всех автовладельцев, для предоставления возможности последним доказательств правомерности своего поведения либо опровержений на представленные фото или видео. В противном случае, есть опасение, что ГИБДД не справится с большим потоком фото и видео с нарушениями, и будет просто штрафовать всех.

Также нужно внимательно отнестись к вопросу предоставления каких-либо бонусов и преференций народным инспекторам. Потому что в погоне за количеством предоставляемых фотографий о нарушениях со стороны автовладельцев народные инспектора могут допускать злоупотребления.

Также необходимо обратить внимание на вопрос о том, кто отправляет фото: стационарный пешеход или человек, находящийся за рулем. Технологии типа программно-аппаратного комплекса «Помощник Москвы» и его федерального варианта «Народный инспектор» — это инструмент «пешеход против статичного нарушения».

Действующим законодательством водителю, управляющему транспортным средством, запрещено использовать во время движения телефон. Следовательно, такой водитель не вправе пользоваться смартфоном, на котором установлено приложение «Народный инспектор». Как будет проверяться информация об отправителе пока непонятно.

Не стоит путать назначение штрафа на основании данных, полученных с камер виде-фиксации, расположенных вдоль трасс. Установленные камеры сертифицированы, есть база хранения информации.

С вопросом о привлечении к вопросу контроля за нарушителями ПДД обычных граждан необходимо рассматривать вопрос о наказании за лжесвидетельствование, необходимо ввести взаимную ответственность, поскольку снять фото и отправить его занимает минуту, а обжаловать постановление — намного дольше.

Народный инспектор должен понимать, что за допускаемые злоупотребления либо за предоставление недостоверной информации ему грозит ответственность либо в виде блокировки акааунта, либо административная, либо уголовная за клевету», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, специальное приложение, позволяющее штрафовать нарушителей ПДД на основе данных фотографий и видео, будет создано в России.

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