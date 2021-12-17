Москва, 17 декабря, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Нет никаких оснований исходить из заинтересованности НАТО в добрососедстве с Россией, но МИД РФ, опубликовав проект договора о гарантиях безопасности, сделал красивый пропагандистский ход, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 17 декабря.

Mailtoanton Флаги России и НАТО

Как сообщалось ранее, в опубликованном МИД проекте договора с США и НАТО о гарантиях безопасности предлагается, в частности, исключить дальнейшее расширение альянса, решать все споры мирно и не использовать территорию других стран для подготовки нападения друг на друга.

Читайте также: МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности

« Опубликование МИДом России проектов договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности отношу к сфере сугубо пропагандистской. Мне уже приходилось говорить, что по объективным причинам нет никаких оснований исходить в нашей политике из заинтересованности НАТО в добрососедстве с Россией — этот блок создавался для другого. Ну, а НАТО и США — это «близнецы-братья». Снизит ли этот шаг напряжённость в отношениях с НАТО? Нет, не снизит. Сделать его, однако, имело смысл.

Так зачем конкретно, как задался на МИДовском брифинге корреспондент «Коммерсанта», он был сделан? По-моему, так. Вы хотели, чтобы Россия сделала первый шаг к миру? Вот вам красивый «первый шаг на пути к миру»! Хотели от России «демонстрации готовности к диалогу»? Вот вам эпическая, можно сказать, демонстрация готовности к диалогу и улучшению отношений…