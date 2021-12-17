Москва, , 15:05 — REGNUM Родители рассказали, что мотивирует их детей учиться, и поделились списком любимых школьниками предметов: первое место в нём заняла математика. 27% родителей не ограничивают время общения детей с гаджетами, но при этом хотят, чтобы оно проходило с пользой: за учёбой или просмотром познавательного контента. Яндекс. Учебник провёл онлайн-опрос 2438 родителей, чьи дети участвовали в онлайн-олимпиадах для начальных классов «А я знаю».

Какие школьные предметы нравятся детям? В тройку лидеров вошли ИЗО и физкультура, а на первом месте оказалась математика: её назвала половина опрошенных. Возможно, у родителей слишком оптимистичные представления о предпочтениях детей, но насчёт русского языка иллюзий нет: этот предмет оказался на последнем месте. При том что сами родители считают его одним из важнейших в школе: самым полезным его назвали 41,5%. Чуть больше голосов только у математики (42,8%) и в полтора раза — у ответа «Все предметы одинаково полезны» (64,8%).

Нелюбовь к языку может быть связана с тем, что в начальной школе он даётся детям тяжелее других предметов. Это показывает статистика по выполнению домашних заданий в Яндекс. Учебнике: она собиралась в сентябре 2021 года на выборке в 900 тысяч детей. Образовательная неуспешность нарастает с каждым классом по всем предметам, но с русским языком ситуация самая сложная: в первом классе справиться с 20% заданий не могут единицы, а в четвёртом — больше половины учеников. По другим предметам трудности встречаются примерно у трети детей.

Чтение и письмо сами по себе сложные навыки. Ксения Вотякова, научный консультант Яндекс. Учебника считает, что взрослые склонны недооценивать, насколько сложно научиться быстро читать и понимать прочитанное, писать одновременно и красиво, и без ошибок. Задача родителей в начальной школе — держать руку на пульсе. Нужно активно включаться, если ребёнок читает слишком медленно, не может пересказать смысл текста и объяснить действия главных героев. Или пишет слишком неаккуратно и с большим количеством ошибок. Иногда достаточно дополнительных занятий. А иногда нужна помощь специалиста, например логопеда, который сможет провести диагностику и понять причину трудностей.

Когда у ребёнка появляется много двоек и троек по предмету, то мотивация падает, нет сил преодолеть неуспешность. Ребёнок попадает в порочный круг, из которого вряд ли выберется без помощи взрослых.

«Мы решили провести опрос по итогам олимпиад, чтобы помочь родителям больше узнать о том, что мотивирует их детей учиться и как поддерживать интерес к учёбе, — рассказала Елена Краевская, заведующая учебной частью Яндекс. Учебника, — Опрос подтвердил наши данные: в сентябре 2021 года мы собирали статистику по выполнению домашних заданий на выборке в 900 тысяч детей и выяснили, что образовательная неуспешность нарастает с каждым классом по всем предметам. То есть если ребенок что-то не понимает на уроке, потом это затрудняет понимание других, более сложных тем. Но можно держать руку на пульсе и вовремя помочь школьникам преодолеть сложности. Следить за образовательной динамикой ребенка помогают цифровые сервисы».

Почти половина родителей учеников начальной школы считает, что их дети учатся из желания узнавать новую информацию. Именно это побуждение стоит поддерживать в первую очередь, считает нейропсихолог и научный консультант Яндекс. Учебника Ксения Вотякова: «Эта учебная мотивация связана с большей настойчивостью и высокими достижениями в будущем, с благоприятными представлениями о своих способностях, с низким уровнем учебной тревожности на протяжении школьного возраста».

36,8% родителей выделили среди мотивов стремление ребёнка быть первым, получать хорошие оценки. К нему стоит относиться осторожно: соревновательная мотивация может быстро подменить познавательную. 32% опрошенных считают, что большой вклад в мотивацию детей вносят родительские наставления о необходимости и важности учёбы. Если взрослые дружелюбно, по-партнёрски объясняют ребёнку на своём примере, почему важно учиться, то у ребёнка постепенно формируются внутренние ценности саморазвития и образования, а также чувство ответственности. Но требования окружения, конечно, относятся к менее устойчивой внешней учебной мотивации. Почти 20% считают, что в таком раннем возрасте дети задумываются о будущей взрослой жизни и профессии.