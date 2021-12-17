Самара, 17 декабря, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Крупный пожар ликвидировали в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура»

Сообщается, что утром 17 декабря спасатели получили сообщение о пожаре на ул. Молодогвардейский спуск, 2. По тревоге были подняты 91 спасатель на 35 единицах техники.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит неэксплуатируемое двухэтажное административное здание.

«Для тушения огня и защиты строительных конструкций было создано три боевых участка. Для поиска возможных пострадавших и очага возгорания, в условиях сильного задымления, на месте пожара было задействовано 10 звеньев газодымозащитной службы. В качестве дополнительных сил и средств были привлечены пожарная насосная станция, рукавный автомобиль и пожарный поезд с железнодорожной станции «Самара», — говорится в сообщении пресс-службы.

Вскоре огнеборцы локализовали пожар на площади 450 кв. метров и остановили угрозу распространения огня. Чуть позже они полностью ликвидировали пожар.

К счастью никто ни погиб и не пострадал.