Рязань, , 15:06 — REGNUM В Рязанской области 17 декабря подтверждено 195 новых случаев заражения коронавирусом, что на шесть меньше, чем выявлено сутками ранее. Общее количество носителей инфекции превысило 59 тысяч, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона.

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Темп прироста инфекции за сутки снизился до 0,33%. С начала пандемии в Рязанской области коронавирус выявили у 59 176 жителей, больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 21 883 человека. Выздоровели 53 620 рязанцев, из них 301 выписан за последние сутки.

По данным федерального оперштаба, осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 2 302 пациентов, в том числе 19 летальных исходов зарегистрировано за минувшие сутки.