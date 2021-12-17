Москва, 17 декабря, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В РФ нужно не повышать ключевую ставку Банка России, а вести долгосрочную политику, направленную на регулирование цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин. Так он прокомментировал решение ЦБ РФ вновь повысить ключевую ставку.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Нужна системная долгосрочная политика, создание правил регулирования цен. Опыт есть в самых разных странах — от Австрии до Китая. Это работает с очень разными экономиками, — сказал Бузгалин. — Это касается и валютного курса, который в том же Китае регулируется очень жестко. А повышение ставки создает огромные проблемы для инвестиций. Прежде всего в производственном секторе и для населения, которое и так закредитовано до невозможности. Единственный, кто может выиграть от этого, так это рантье, ведущие пассивную политику — положить деньги в банк и ждать, когда они подрастут».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Бузгалин рассказал, почему не следовало повышать ключевую ставку ЦБ РФ.