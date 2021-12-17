Джакарта, 17 декабря, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии отметило, что 5064 жителя были эвакуированы и 736 домов были повреждены в результате землетрясения магнитудой 7,4 в море Флорес, сообщает Kompas.

Smchealth.org Землетрясение

Из 736 поврежденных домов 470 единиц были серьезно повреждены, а 266 получили незначительные повреждения.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что после землетрясения произошло 250 подземных толчков. Афтершоки имеют магнитуду от 2,1 до 5,1.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 19 жителей Индонезии погибли, в результате затонувшего в водах Малайзии судна с мигрантами.

Подробнее в материале:Выросло число жертв затонувшего в Малайзии судна с мигрантами