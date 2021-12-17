Багдад, 17 декабря, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В столице Ирака значительно усиливаются меры безопасности, в преддверии ожидаемых антиправительственных выступлений. Как сообщает информационное агентство Shafaq, на выходные запланированы демонстрации сторонников ряда иракских политических партий, оспаривающих итоги выборов в парламенте страны.

Dvidshub.net Полиция Ирака

Источники СМИ сообщают о том, что иракские силовики приняли строгие меры безопасности, особенно в районе так называемой «зеленой зоны», где находятся правительственные резиденции и посольства иностранных государств.

Местные СМИ сообщают о том, что полицейские силы устанавливают блокпосты на мосту «Джумхурия» на реке Тигр, ведущем к одному из в ходов в Зеленую зону. Также сообщается о том, что вооружённые солдаты и военная техника занимают развязки дорог в разных районах города. Полицейские и солдаты останавливают пешеходов и машины для досмотра.

Парламентские выборы в Ираке прошли в октябре 2021 года. Представители ряда политических партий заявили о непризнании их результатов и потребовали повторного голосования.