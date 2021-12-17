Москва, , 15:01 — REGNUM В некоторых западных странах обнаружилась нехватка для ревакцинации. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин на съезде Союза промышленников и предпринимателей – все новости»

«В Федеративной Республике (Германии — прим.), как ни странно, низкий уровень вакцинации по сравнению с другими европейскими странами, а сейчас начали говорить, что не хватает вакцин для ревакцинации, для бустера», — заявил Путин.

«Наш «Спутник V» работает хорошо. И даже эффективнее по борьбе с «Омикроном», чем другие вакцины. Мы можем поделиться имеющимися препаратами для бустерной вакцинации», — заявил Путин.