Тирасполь, 17 декабря, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Переизбранный на второй срок глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский 17 декабря официально вступил в должность президента ПМР. Трансляцию церемонии инаугурации вёл телеканал «Первый Приднестровский».

Иван Шилов ИА REGNUM Вадим Красносельский

Церемония проходила в зале Приднестровского государственного театра драмы и комедии имени Надежды Аронецкой. Красносельский принёс присягу на верность народу республики. Он подписал текст присяги на русском, молдавском и украинском языках.

Президент отметил, что его курс будет всё также направлен на укрепление независимости Приднестровья и на признание международным сообществом итогов референдума 2006 года.

Красносельский также поблагодарил Россию за участие в миротворческой миссии в Приднестровье.

Напомним, на выборах президента ПМР, прошедших 12 декабря, побеждтл Красносельский, получив 79% голосов. Его единственный конкурент, депутат Совета народных депутатов Григориопольского района Сергей Пынзарь набрал 11%. Ранее Центризбирком отказал в регистрации Анатолию Дируну и Николаю Малышеву. Сергей Дечев отозвал документы на регистрацию.