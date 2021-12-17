Москва, 17 декабря, 2021, 15:01 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы страны поделились со своими читателями множеством любопытных историй: тут и тюнингованная елка Санкт-Петербурга с «пересаженными» лапами, и воплощенный рассказ Чехова о воровстве с железнодорожных путей, и немало другого. Самое интересное читайте в нашей подборке.

Катание на «ватрушках» в Костроме

Центральный федеральный округ

В Москве раскрыто преступное сообщество подростков, которые, проявив недетскую сообразительность, ухитрились ограбить банкоматы почти на четыре миллиона рублей. «Москва сейчас» пишет, что подростки использовали купюры из «банка приколов», которые загружали в банкоматы. Им удалось «обменять» фальшивки на 3,4 миллиона рублей в Москве и еще на 400 тысяч в Петербурге.

В Костроме организаторы катания с ватрушек решили на своем примере показать безопасность этого зимнего развлечения, которое уже не первый год вызывает нарекания и опасения. «Не щадя себя, специалисты взбирались на горку и скатывались вниз. Снова и снова», — пишет «Родина Снегурочки» и добавляет, что жизнь подрядчиков в Костроме сложно назвать легкой.

Преступление почти по Чехову случилось неподалеку от села Томаровка в Белгородской области. Двое граждан 18 и 26 лет утащили 12 метров рельсов весом больше полтонны. Что могло бы случиться, пройди там электричка, они не думали, как не думал чеховский мужик, откручивавший железнодорожные гайки. «Вот эту бы энергию, да в мирных целях. Спортом бы лучше занялись, в конце концов. Гиревым, например», — считает «Белгородчина».

Счастливая история из Белгорода. Администрация города накануне Нового года в спешке доделывает разные проекты, по которым «горят» планы и сроки сдачи. Буквально на глазах в одном из скверов появились и дорожки с обновленной плиткой, и новенькая детская площадка, велодорожки и освещение, были посажены клены, можжевельник. «Могут ведь», — удивляется «Черноземец».

В Турынино Калужской области ситуация едва не противоположная. Из-за отсутствия освещения возле дома культуры тут чуть не отменили новогодний детский утренник. «Калужский мечтатель» рассказывает, что после ДТП, случившегося недавно на темной улице перед ДК, учительница испугалась вести целый класс через улицу. Проблему вроде бы решили родители, которые пообещали безопасно доставить до места всех детей на личном транспорте.

Северо-Западный федеральный округ

«Невские новости» узнали, что елке на Дворцовой площади Санкт-Петербурга сделали «пересадку» лап. До этого елка вызывала немало нареканий и смешков у горожан, которые обратили внимание, что ее привезли из области в весьма затрапезном и куцем виде. Вероятно, по дороге она растеряла немало веток. Специалисты это исправили, буквально организовав пластическую операцию для дерева и «нарастив» елке новые лапы взамен утраченных.

Десяток молодых людей фактически блокировали лифты в торговом комплексе Петербурга, они снимали там видеоролик для «Тиктока», причем одна из участниц ухитрилась во время растяжки застрять ногой в проеме лифта. «Толковые словари придется расширять. Например, у словосочетаний «полоумные идиоты» или «наглые хулиганы» уже появилась новая емкая интерпретация — «тиктокеры», — считают «Записки декабриста».

Приволжский федеральный округ

В Перми установили очень необычную фигуру Деда Мороза. «Большая П» пишет, что сказочного персонажа разместили на стоящем в качестве памятника истребителе «Миг». И если Санта Клаус катается на оленях, то Дед Мороз — на военных скоростных самолетах.

В Самаре один «бизнесмен» придумал способ установливать игровые автоматы в публичных местах, не привлекая лишнего внимания. «Злой самаритянин» передает, что автоматы он маскировал под терминалы оплаты различных услуг. Всего он поставил восемь аппаратов в офисных зданиях и магазинах города. Но полиция в конце концов обнаружила их противозаконную начинку. Аппараты уничтожили.

Южный федеральный округ

«Ростов главный» узнал, что в Ростове-на-Дону пользуется немалым спросом услуга собутыльника. Клиентами чаще всего оказываются женщины, которые готовы платить за разговоры и компанию. Одному из таких платных «собутыльников» поступает до восьми звонков в день, а стоимость его услуг невелика: от 500 рублей в час.

В Краснодаре после видеосъемки многоэтажек с дрона был найден целый «затерянный мир». На крышах в элитном районе оказались нелегальные коттеджи с зоной барбекю. В городе шутят: там живет Карлсон, пишет «Утренний юг».

»Кубанская телега» с удивлением узнала, что в регионе решили развивать некротуризм. Дело в том, что старинное Всесвятское кладбище в Краснодаре неожиданно попало в список достопримечательностей, рекомендованных для посещения туристам.

Северо-Кавказский федеральный округ

ЧГТРК «Грозный» сообщает, что в Грозном перед Новым годом установили точную копию оливкового дерева, в тени которого, по преданию, отдыхал пророк Мухаммад. Копия, сделанная с помощью 3D-моделирования, поставлена рядом с главной мечетью.

Newstracker рассказал историю, напоминающую повести Кафки. Больше года автолюбительнице-инвалиду из Ставрополя приходится доказывать ГИБДД, что она инвалид. Летом 2020 года ее автомобиль увезли со стоянки для инвалидов и выписали женщине крупный штраф. Документы инвалида не помогли ей отстоять свои права в суде. Она проиграла суд районный и краевой, но недавно выиграла апелляцию. Теперь суды заново будут рассматривать ее дело. Прогнозы разные.

Уральский федеральный округ

«Екатское чтиво» узнал очень экзотическую историю. В Екатеринбурге девушку не приняли на работу из-за того, что она… сделала прививку от ковида. В ходе собеседования специалист по подбору персонала уточнила, что в их компании не принято вакцинироваться. Когда история получила огласку, в компании пообещали в ней разобраться, и уверяют, что все сотрудники привиты.

Сибирский федеральный округ

Омичи готовятся к Новому году и решили авангардно украсить елочку на улице. Вместо шариков и гирлянд они повесили на зеленые ветки медицинские маски. Какое время — такие и украшения. «Раз, два, три, елочка — ковид!» — пишет «Город55».

Дальневосточный федеральный округ

В Якутске придумали легкий способ реконструировать зимние дороги. Ямы заливают водой, которая моментально замерзает, и формируют ровную поверхность. «Ноу-хау Якутска», — смеется YKT TOP.

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В Алеутском округе Камчатского края опять не смогли выбрать главу, потому что из-за плохой погоды члены конкурсной комиссии не смогли попасть на место. А видеосвязь, видимо, не получилось организовать по техническим причинам. «Полагаю, что несмотря на все усилия Ростелекома, на Камчатке остается немало сел, где до высокоскоростного интернета еще далеко», — грустит «Мачо с Авачи».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 24 декабря.