Москва, 17 декабря 2021, 15:00 — REGNUM Россия полностью не вышла из четвертой волны COVID-19, госпитализированных по-прежнему большое число. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурашко заявил, что для защиты от штамма коронавируса «Омикрон» важно соблюдать немедицинские меры защиты.
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