Москва, 17 декабря, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Россия полностью не вышла из четвертой волны COVID-19, госпитализированных по-прежнему большое число. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

«Еще полностью из нее не вышли. Еще большое количество госпитализаций», — сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурашко заявил, что для защиты от штамма коронавируса «Омикрон» важно соблюдать немедицинские меры защиты.

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