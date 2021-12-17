Москва, 17 декабря 2021, 14:58 — REGNUM Повышение ключевой ставки Банком России до 8,5% ошибочное решение. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря, об этом заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия Роста»).

Оксана Дмитриева
Оксана Дмитриева
Assembly.spb.ru

«Как антиинфляционная мера повышение ключевой ставки не работает в связи с тем, что природа текущей инфляции носит, преимущественно, немонетарный характер», — отметила Дмитриева.

По ее мнению, нынешняя инфляция является производной от повышения цен на металлы, минеральные удобрения и продовольственные товары, что связано с ростом цен на мировом рынке и недостаточными мерами тарифного регулирования внутри страны.

«В то время как повышение ключевой ставки не принесет желаемых результатов в борьбе с инфляцией, эта мера приведет к подавлению экономического роста и, наоборот, скажется на повышении инфляции, поскольку дорогой кредит приведет к росту производственных издержек», — убеждена Дмитриева.

Тем самым, пытаясь бороться с инфляцией спроса, ЦБ провоцирует еще больший рост инфляции издержек, делает вывод депутат.

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт до 8,5%.

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