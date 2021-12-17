Москва, 17 декабря, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки Банком России до 8,5% ошибочное решение. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря, об этом заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия Роста»).

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

«Как антиинфляционная мера повышение ключевой ставки не работает в связи с тем, что природа текущей инфляции носит, преимущественно, немонетарный характер», — отметила Дмитриева.

По ее мнению, нынешняя инфляция является производной от повышения цен на металлы, минеральные удобрения и продовольственные товары, что связано с ростом цен на мировом рынке и недостаточными мерами тарифного регулирования внутри страны.

«В то время как повышение ключевой ставки не принесет желаемых результатов в борьбе с инфляцией, эта мера приведет к подавлению экономического роста и, наоборот, скажется на повышении инфляции, поскольку дорогой кредит приведет к росту производственных издержек», — убеждена Дмитриева.

Тем самым, пытаясь бороться с инфляцией спроса, ЦБ провоцирует еще больший рост инфляции издержек, делает вывод депутат.

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт до 8,5%.